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На МКС открыли люк для перехода астронавтов с Crew Dragon

09:01
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Стыковка произошла с небольшой задержкой

В понедельник Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX осуществил стыковку с МКС. Процесс транслировался на сайте NASA.

"Мягкий захват осуществлен успешно. Crew Dragon стыкован со станцией. Это произошло в 23:01 по времени восточного побережья (07:01 по московскому времени – прим. ред.)", - сообщили в ведомстве.

Члены экипажа в Сети также подтвердили, что стыковка прошла удачно. На МКС уже открыли люк для перехода астронавтов с Crew Dragon.

Отмечается, что стыковка состоялась с отсрочкой в шесть минут. Это время потребовалось для того, чтобы экипаж корабля, находясь на расстоянии 20 м от станции, смог дождаться рассвета и отчетливо увидеть орбитальный комплекс. Операция была произведена путем захвата манипулятором, управляемым экипажем МКС. Пилотируемая версия Crew Dragon рассчитана на причаливание к станции в автоматическом режиме, однако в случае необходимости возможна ручная стыковка командиром корабля.

Экипаж миссии Crew-1 состоит из астронавтов NASA Виктора Гловера, Майкла Хопкинса и Шэннона Уокера, а также представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. На МКС они присоединились к российским космонавтам Сергею Кудь-Сверчкову, Сергею Рыжикову и американке Кэтлин Рубинс, передает ТАСС.

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