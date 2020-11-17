Мясников объяснил, почему отменили повторный тест на COVID-19

Теперь для выписки достаточно одного отрицательного результата

Доктор Мясников объяснил новые правила Роспотребнадзора, согласно которым переболевших коронавирусной инфекцией можно выписывать после одного отрицательного теста. Ранее для выписки пациент должен был получить два отрицательных теста подряд.

По словам врача, наиболее опасным для окружающих заболевший является за пару дней до наступления первых симптомов COVID-19 и в первый день после их появления. При этом уже спустя неделю после начала заболевания риск заразить других людей снижается до минимальных значений. Также Мясников указал, что ПЦР-тест может показывать положительные результаты на протяжении 18 дней после начала болезни, а в некоторых случаях и до нескольких месяцев.

"При этом они никак не являются источниками инфекции, по данным исследований. Именно поэтому ВОЗ отказалась от обязательного последующего тестирования ПЦР", - заявил Мясников.

Он рекомендовал при выписке обращать внимание на клиническую картину заболевшего.

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