Как снизить риск заражения коронавирусом

Три простых способа

Физическая активность, правильное питание и прием витамина D повысят сопротивляемость организма короавирусной инфекции.

"Занятия физической культурой нужны всем. Всем это надо делать, независимо от возраста в пределах своих возможностей. А то некоторые садятся дома на диван", - заявил радио Sputnik депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Кроме того, важно вовремя изолировать "легко болеющих", поскольку они могут заразить тех, кто находится в группе риска – людей с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями.

В период холодов следует одеваться по погоде и следить, чтобы в жилых домах была адекватная температура.

"Любое ослабление, любая простуда - выскочил, охладился, подпростыл - будет работать на мельницу этой инфекции", - добавил Онищенко.

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