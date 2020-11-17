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Как снизить риск заражения коронавирусом

09:21
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Три простых способа

Физическая активность, правильное питание и прием витамина D повысят сопротивляемость организма короавирусной инфекции.
Что известно о ситуации с коронавирусом в регионах

"Занятия физической культурой нужны всем. Всем это надо делать, независимо от возраста в пределах своих возможностей. А то некоторые садятся дома на диван", - заявил радио Sputnik депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Кроме того, важно вовремя изолировать "легко болеющих", поскольку они могут заразить тех, кто находится в группе риска – людей с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями.

В период холодов следует одеваться по погоде и следить, чтобы в жилых домах была адекватная температура.

"Любое ослабление, любая простуда - выскочил, охладился, подпростыл - будет работать на мельницу этой инфекции", - добавил Онищенко.

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