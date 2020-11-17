В Москве за сутки выздоровели 5274 пациента от COVID-19

Общее число вылечившихся в столице превысило 377 тысяч

В московском оперативном штабе сообщили, что за сутки в столице от COVID-19 выздоровели 5274 пациента. За все время пандемии от коронавируса вылечился 377131 пациент.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние 24 часа скончались 74 пациента с коронавирусом.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", - говорится в сообщении оперштаба.

Накануне в столице было подтверждено 6360 новых случаев заражения коронавирусом.

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