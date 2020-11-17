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Власти Дании вслед за норками решили уничтожить цыплят

09:48
  • вторник
  • 17 ноября 2020

В стране произошла вспышка птичьего гриппа

Специалисты датского управления ветеринарии и пищевых продуктов уничтожили 25 тысяч цыплят на птицеферме.
В Дании люди начали заражаться мутировавшим у норок коронавирусом

Такое решение власти Дании приняли из-за вспышки птичьего гриппа H5N8. Случаев заражения птичьим гриппом среди людей пока не выявлено.

Вокруг птицефермы создана 10-километровая зона, в которой дикие птицы и стада будут проверяться на наличие вируса, пишет издание Ekstra Bladet. Помимо этого, власти приостановили на три месяца экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами ЕС.

Ранее в начале ноября в Дании обнаружили заболевших коронавирусом норок, в следствие чего было принято решение уничтожить 15-17 миллионов животных, чтобы обезопасить людей от заражения.

Данная мера вызвала возмущение и среди заводчиков, и среды простых граждан. Позже власти признали, что норок нужно было не убивать, а спасать.

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