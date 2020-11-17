Власти Дании вслед за норками решили уничтожить цыплят

В стране произошла вспышка птичьего гриппа
Специалисты датского управления ветеринарии и пищевых продуктов уничтожили 25 тысяч цыплят на птицеферме.
Такое решение власти Дании приняли из-за вспышки птичьего гриппа H5N8. Случаев заражения птичьим гриппом среди людей пока не выявлено.
Вокруг птицефермы создана 10-километровая зона, в которой дикие птицы и стада будут проверяться на наличие вируса, пишет издание Ekstra Bladet. Помимо этого, власти приостановили на три месяца экспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами ЕС.
Ранее в начале ноября в Дании обнаружили заболевших коронавирусом норок, в следствие чего было принято решение уничтожить 15-17 миллионов животных, чтобы обезопасить людей от заражения.
Данная мера вызвала возмущение и среди заводчиков, и среды простых граждан. Позже власти признали, что норок нужно было не убивать, а спасать.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"