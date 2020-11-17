Москвичам впервые разрешат регистрировать брак в "Зарядье"

Церемонию можно провести в ледяной пещере или уникальном флорариуме

Уже в конце этого года, 25 декабря, московские молодожены получат возможность заключить брак в ледяной пещере или флорариуме парка "Зарядье", рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Молодожены смогут выбрать одно из двух необычных мест: флорариум — многоярусную оранжерею с различными растениями, в том числе экзотическими, которые выращиваются необычным способом, и ледяную пещеру — художественную инсталляцию, своды и колонны которой покрыты кристаллами льда. Не каждая пара согласится на столь экстремальную церемонию, ведь в ледяной пещере на момент регистрации брака температура воздуха может опускаться до минус девяти градусов", - отметила Ракова.

Она подчеркнула, что бракосочетания в "Зарядье" - пока что пилотный проект. Узнать дополнительную информацию или записаться на прием желающие могут по телефону отдела ЗАГС +7 (985) 805-20-30 или обратившись в единую справочную службу по номеру +7 (495) 777-77-77.

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