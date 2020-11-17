Украинский двигатель стал причиной аварии ракеты Vega

Это одна из версий
Причиной неудачного запуска европейской ракеты-носителя Vega мог стать отказ украинского двигателя.
Запуск ракеты Vega c двумя спутниками состоялся во вторник утром. Через восемь минут после старта при первом включении двигателя четвёртой ступени ракета отклонилась от расчётной траектории.
Как рассказал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, на четвёртой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства.
Ракета должна была вывести на орбиту два спутника: испанский SEOSAT-Ingenio и французский TARANIS.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"