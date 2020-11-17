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Украинский двигатель стал причиной аварии ракеты Vega

10:05
  • вторник
  • 17 ноября 2020

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Причиной неудачного запуска европейской ракеты-носителя Vega мог стать отказ украинского двигателя.

Запуск ракеты Vega c двумя спутниками состоялся во вторник утром. Через восемь минут после старта при первом включении двигателя четвёртой ступени ракета отклонилась от расчётной траектории.

Как рассказал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, на четвёртой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства.

Ракета должна была вывести на орбиту два спутника: испанский SEOSAT-Ingenio и французский TARANIS.

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