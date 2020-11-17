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Роспечать и Россвязь могут упразднить

10:35
  • вторник
  • 17 ноября 2020

В правительстве задумались об оптимизации

Роспечать и Россвязь могут упразднить, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Сейчас этот вопрос рассматривается в правительстве.

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Хинштейн отметил, что в кабмине ведется обсуждение вопроса оптимизации структуры Минцифры, а также двух агентств и одной службы. Кроме того, российское правительство может пересмотреть подходы к работе и некоторых других структур.

"К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи — вопрос их будущего в правительстве обсуждается. Я не за или против их сокращения, просто констатирую факт, что идет обсуждение", - сообщил депутат.

Он подчеркнул, что в партии "Единая Россия" положительно относятся к изменениям, которые призваны сэкономить бюджет и оптимизировать работу ведомств, передают "Известия".

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