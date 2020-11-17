СК назвал причину крушения поезда с мазутом под Владимиром

Накануне с рельсов сошли 33 вагона

Режим ЧС введен во Владимирской области. Накануне недалеко от Коврова сошли с рельсов 33 вагона с мазутом. Погиб дорожный рабочий. Площадь разлива нефтепродуктов - 12,5 тысячи квадратных метров. Последствия аварии устраняли всю ночь. Маршруты многих поездов на Горьковской железной дороге изменены, а некоторые и вовсе отменены.

Утопая по пояс, сотрудник МЧС продолжает пенную атаку. Залитый мазутом грунт обрабатывает тщательно. Без этого при расцепке покореженных вагонов маленькая искра может привести к взрыву топлива и пожару.

Всю минувшую ночь последствия железнодорожной аварии устраняли около 300 человек: сотрудники РЖД и спасатели. Задействованы 46 единиц техники. Площадь проводимых работ огромна. Топливо разлилось на 12,5 тысячи квадратных метров.

"По состоянию на 8 часов утра 17 ноября 2020 года аварийно-восстановительные работы на перегоне Новки-1 – Тереховицы во Владимирской области продолжаются. В настоящее время завершены работы по локализации розлива вдоль первого пути. Продолжаются работы по обваловке и созданию резервуара вдоль второго пути. Завершаются работы по укладке рельсово-шпальной решетки на первом пути", - сказала руководитель пресс-службы Горьковской железной дороги Наталья Ворожцова.

ЧП произошло накануне около 14:30 недалеко от города Ковров Владимирской области. Товарный поезд, перевозивший мазут из Нижегородской области в Ленинградскую, сошел с рельсов – больше половины из 54 вагонов опрокинулись. 6 цистерн треснули. В аварии погиб путевой мастер – мужчину 1969 года рождения извлекли из-под груды металла. Получив тяжелые травмы, он скончался по дороге в больницу. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Установлено, что днем 16 ноября 2020 года на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы. Оценивается, каким образом эти работы могли повлиять на произошедшее. Зафиксирована вся обстановка и механизм ремонтных действий. Изъяты все вещественные доказательства, имеющие отношение к произошедшему. Кроме того, изучается состояние железнодорожного полотна в месте схода и состояние самого железнодорожного состава", - заявил старший помощник Приволжского СУ на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

Из-за поврежденных габаритов обоих путей изменена схема движения поездов. 8 рейсов в том числе "Стрижей" и "Ласточек" сообщением между Москвой и Нижним Новгородом отменены. 27 железнодорожных составов направлены по обходному маршруту.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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