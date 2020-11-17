Дополнительные койки и бесплатные лекарства: как в регионах борются с COVID-19

В стране снова больше 22 тысяч заболевших

За минувшие сутки в России выявили ещё 22410 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 22055 человек. Всё больше регионов вынуждены вводить новые ограничения. В Орловской и Владимирской областях студентов перевели на дистанционное обучение. В Татарстане на спортивных мероприятиях рекомендовали заполнять места только наполовину.

Мобильный госпиталь Минобороны, развернутый в кратчайшие сроки в Черногорске, принял первых пациентов. Это - полноценная больница, несмотря на полевые условия. Аппараты ИВЛ, УЗИ, мобильный рентген и лаборатория для ПЦР-диагностики и проведения других анализов — для лечения коронавирусных больных есть все необходимое. Военные специалисты имеют достаточный опыт. 200 человек заступили на дежурство.

"Мы определяем, по каким отделениям человека необходимо отправить и какой объем помощи им будет необходим", - говорит начальник приемно-сортировочного отделения мобильного госпиталя Минобороны Илья Корнеев.

Республика Хакасия больше недели держится в лидерах по числу заболевших. 170 подтвержденных диагнозов ежедневно. Стационарные мощности давно заняты. Правительство республики продлило режим ограничительных мер до 10 января. Первую партию лекарства "Коронавир", предназначенную для амбулаторных больных, доставят сегодня. Еще 5 наименований - завтра.

19 ноября бесплатные лекарства для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией получат пациенты в соседней Бурятии и Иркутской области. Тем, кто болеет дома, препараты доставят на дом волонтеры или медицинские работники. В день в среднем 30 адресов. Врачи поликлиник ходят по вызовам к больным с симптомами коронавируса. Берут мазки, назначают лечение. Пациентов много, оперативно обойти всех не получается. Помочь и довезти врача вызвались волонтеры.

"Очень много адресов, которые надо посетить, а медиков не хватает. И автоволонтеров тоже не хватает. Поэтому если есть ребята, которые смогут помогать личным автотранспортом, медицинские работники будут только рады", - говорит автоволонтер Артем Дружкин.

Пока добровольцев четверо. Но нужно явно больше. Волонтёры - главные помощники врачей по всей стране. В Вологодской области студенты медицинских колледжей и вузов приступили к работе в городских поликлиниках. На Урале добровольцы принимают звонки в колл-центрах при городских стационарах. Будущие фельдшеры и медсёстры обзванивают пациентов с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение дома, записывают на обследования.

В регионах, где это необходимо, разворачивают дополнительный коечный фонд. 200 мест для больных коронавирусом оборудуют в Оренбургской области. Еще столько же - в Самаре, на базе медуниверситета.

В Курганской области существенным подкреплением районным больницам стали военные медики. По всей стране ношение маски в общественных местах обязательно. В столице все развлекательные заведения обязаны закрываться в 23:00. А театры и кинотеатры обязаны заполнять зал не более чем на четверть. За тем, как соблюдаются требования, тщательно следят проверяющие ведомства.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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