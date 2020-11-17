Экс-генпрокурор Украины испугался мести Байдена за сына

Виктор Шокин переживает за свою жизнь

Джо Байден призвал администрацию Дональда Трампа к сотрудничеству в ходе передачи власти, особенно в вопросе борьбы с пандемией. В США в его победу верят всё больше людей. Но репутация демократа вновь под ударом из-за его дел на Украине. Бывший генпрокурор Виктор Шокин утверждает, что опасается за свою жизнь.

Прекратить сопротивление - главный посыл Джо Байдена к Дональду Трампу. Кандидат от демократов, согласно последним данным, получает 306 голосов выборщиков при минимуме в 270. И хотя результаты голосования официально еще не озвучены, Байден все активнее требует начать процесс передачи власти. Уверяя, ждать больше нельзя.

"Больше людей могут умереть. Если не будет координации. Послушайте, вакцина это очень важно. Ты защищен, если ты вакцинирован. Так как же нам получить 300 миллионов доз? Какой план? Если мы не будем способны участвовать в его разработке вплоть до 20 января, то это может отбросить нас на месяц-полтора назад", - уверен Байден.

Такая задержка явно нервирует соратников Байдена, которые уже вовсю делят портфели и зоны влияния в новой администрации. А претендент на пост вице-президента Камала Харрис ждать отказывается. Как сообщают СМИ, она, не получив на то формального разрешения, делится с Байденом чувствительной информацией, которую получает в сенатском комитете по разведке.

"Мы победили на этих выборах, сейчас должна начаться реальная работа. Мы будем восстанавливать экономику, создавать новые рабочие места. Впереди много много работы", - сказала Харрис.

Однако сам Трамп по-прежнему отказывается "сложить оружие". Он практически не общается с прессой, но исправно начинает утро с сообщения "Я победил" в твитере, где рассказывает об очередных нарушениях в ходе голосования. Так, в Джорджии, например, обнаружилось 2,5 тысячи неучтенных бюллетеней. Якобы их не распознала машина для обработки голосов. А в Пенсильвании принимали бюллетени с ошибками, что в корне противоречит закону, замечает Трамп. Он теперь все происходящее называет антиконституционным.

"Радикально левые демократы, лживые медиа пытаются украсть эти выборы. Мы им не позволим!" – заявил Трамп.

Однако пока даже выявленных нарушений недостаточно, чтобы отменить результаты выборов. А потому команда Трампа, кажется, начала сжигать мосты. По данным газеты The New York Times, президент накануне обсуждал со своими советниками возможность нанести ракетный удар по одному из заводов переработки ядерного урана в Иране. Все ради того, чтобы не дать Байдену возможность вернуться к сделке с Тегераном. В итоге президента отговорили. Еще одним решением Трампа, по данным СМИ может стать полный вывод войск из Афганистана. Это было одним из предвыборных обещаний, данных Байденом, после того, как СМИ выяснили, что власти США, в том числе и администрация Барака Обамы, много лет скрывали настоящее положение дел в регионе.

Не забыт и еще один неприятный факт из биографии кандидата в президенты. Скандал с сыном Джо Байдена Хантером, который начинался с расследования дела "Бурисмы" на Украине. Теперь, после возвращения к власти, Байден наверняка постарается поставить точку в неприятном для себя деле.

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, которого тогда еще вице-президент США, фактически лично уволил с поста, теперь заявил журналистам, что всерьез опасается за свою жизнь.

"Зная Байдена, считаю, что он будет мстить мне. Хотя все, что я делал на посту генпрокурора, было справедливым и обоснованным. Однако, не скрою, у меня есть опасения по Байдену", - заявил Шокин.

Впрочем, кандидату от демократов еще предстоит дождаться окончательного решения и результатов затеянных Трапом судебных процессов. Победитель президентской гонки должен определиться в США до голосования выборщиков 14 декабря.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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