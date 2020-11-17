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Из-за COVID-19 в столичном регионе Южной Кореи ужесточают ограничения

11:34
  • вторник
  • 17 ноября 2020

От граждан требуют соблюдать социальную дистанцию

Системы здравоохранения в Европе и Америке близки к коллапсу. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. По последним данным, в мире диагноз "коронавирус" поставлен более пятидесяти пяти миллионов раз. Чтобы остановить распространение болезни, Австрия сегодня ввела жёсткий карантин, передает "ТВ Центр".

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В Словении ещё на месяц продлён режим эпидемии. Закрыты школы и детские сады, запрещены массовые мероприятия, выехать за пределы региона проживания можно только по веским причинам. Действует комендантский час. Полиция проводит рейды на дорогах и в транспорте.

Правительство Чехии предлагает продлить режим ЧС до конца декабря с надеждой, что замедлить темпы распространения ковида и отменить часть ограничений удастся до Рождества.  Ужесточают ограничительные меры и в столичном регионе Южной Кореи. В него входят Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо. В частности, власти усилили требования к социальному дистанцированию.

Во Франции десять дней подряд число новых случаев снижается. Это означает, что пик пройден, заявили в министерстве здравоохранения. Сработали меры санитарного контроля, но отменять их рано, добавляют врачи.

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