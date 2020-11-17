Эрдоган отказался встречаться с прилетевшим в Турцию Помпео

У турецкого президента не нашлось времени

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не нашёл времени для переговоров с госсекретарём США Майком Помпео, который прибыл с визитом в его страну. Накануне глава американской дипломатии прилетел в Стамбул, где у него запланирована встреча с Константинопольским патриархом.

А вот в столицу Помпео не поедет, так как заранее стало известно, что в рабочий график Эрдогана внесли изменения и свободных "окон" в нём больше нет. В Госдепартаменте это назвали техническим моментом, передает "ТВ Центр".

Правда, такое объяснение устроило не всех. Политологи тут же усмотрели в инциденте подтверждение серьёзного кризиса в отношениях двух стран. Он обострился с началом поставок Анкаре российских зенитно-ракетных систем С-400. Также сохраняются разногласия по ситуации в Ливии, Сирии и конфликту между Турцией и Грецией в Средиземном море.

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