Больше тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах

Накануне в свои дома вернулась третья группа

Благодаря устойчивому режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе за последние сутки в свои дома вернулись ещё 482 беженца. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На всём пути следования их безопасность обеспечивали российские миротворцы и сотрудники военной полиции. Колонна из 19 автобусов прибыла в Степанакерт. Это уже третья группа беженцев. С 14 ноября в свои дома вернулись уже более 1200 человек. В зону конфликта продолжают перебрасывать российскую технику.

Сегодня из Ульяновска в Нагорный Карабах доставили бронетранспортёры, грузовые автомобили и инженерное подразделение. Сапёры и кинологи займутся поисками взрывоопасных предметов.

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