Победителей назовут в воскресенье

В Москве открылся ежегодный телефестиваль "Профессия - журналист". Он проходит уже в 12-й раз при поддержке столичного Департамента средств массовой информации и рекламы, передает "ТВ Центр".

За это время в нём приняли участие как признанные мастера, так и те, кто только начинает свою карьеру. Зрителям представят документальные фильмы, телепрограммы, репортажи. Все они рассказывают о работе журналистов. Также пройдут мастер-классы и творческие встречи. Победителей фестиваля назовут в это воскресенье.

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