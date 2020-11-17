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Опубликовано видео извержения вулкана Стромболи в Италии

11:56
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Никто не пострадал

Столб дыма и пепла высотой с пятиэтажный дом выбросил вулкан на итальянском острове Стромболи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Момент извержения запечатлели камеры видеонаблюдения местного института геофизики. На острове расположены три деревни, в которых проживают более 700 человек. Как сообщают СМИ, никто не пострадал, но дома покрылись тонким слоем вулканической породы. Подобные извержения, по мнению экспертов, не представляют большой опасности.

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