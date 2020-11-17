"Аэрофлот" начнет летать в Афины с 21 ноября

Дважды в неделю
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит перелеты в Афины с 21 ноября 2020 года.
Рейсы будут выполняться из Москвы дважды в неделю: по четвергам и субботам. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, уточнили в компании.
Перевозчик напомнил, что при планировании поездки в Афины следует внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в Грецию.
До 21 ноября в Грецию могли летать лишь граждане этой страны, владельцы вида на жительство, а также некоторые другие категории граждан по специальным разрешениям местных властей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"