"Аэрофлот" начнет летать в Афины с 21 ноября

Дважды в неделю

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит перелеты в Афины с 21 ноября 2020 года.

Рейсы будут выполняться из Москвы дважды в неделю: по четвергам и субботам. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, уточнили в компании.

Перевозчик напомнил, что при планировании поездки в Афины следует внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в Грецию.

До 21 ноября в Грецию могли летать лишь граждане этой страны, владельцы вида на жительство, а также некоторые другие категории граждан по специальным разрешениям местных властей.

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