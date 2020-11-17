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Обама объяснил, почему Россия не может быть сверхдержавой

10:45
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Для этого статуса стране не хватает военной мощи

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама в своей новой книге "Земля обетованная" проанализировал, что мешает России достичь статуса сверхдержавы.

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Обама уверен, что одним из препятствий является недостаточное количество военных баз и стран-союзников. "России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений", - заявил бывший президент.

Также он обратил внимание на высокий уровень коррупции, низкую продолжительность жизни среди российских мужчин, проблемы в экономике и социальное неравенство, передает ТАСС.

Новая книга Обамы "Земля обетованная" поступила в продажу во вторник, 17 ноября. Она стала третьей книгой бывшего американского лидера. Предыдущие - "Мечты моего отца" (1995 год) и "Дерзость надежды" (2006 год) - становились бестселлерами.

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