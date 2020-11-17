Эпидемиолог: рост заболеваемости COVID-19 идёт за счет регионов

Специалист считает, что скоро ситуация стабилизируется

Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что сейчас в России рост заболеваемости коронавирусной инфекцией идет за счет регионов, а не Москвы. При этом в стране намечается тенденция к стабилизации ситуации.

"Рост заболеваемости коронавирусом сейчас идёт не столько за счет Москвы, а прежде всего за счет других субъектов. Интенсивность циркуляции вируса в разных регионах разная, в 25 отмечается закономерный рост, но 60 находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс очень разный. Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации", - считает Горелов.

По словам эпидемиолога, страна готова к тому количеству заболевших, которое выявляется сейчас. Горелов подчеркнул, что тревожной ситуация может стать в том случае, если число выявленных зараженных COVID-19 будет увеличиваться по экспоненте.

Врач добавил, что наименьший прирост заболевших наблюдается в тех регионах, где жестко соблюдаются меры профилактики коронавируса. Эпидемиолог рекомендовал внимательно следить за своим здоровьем, поскольку в декабре приходит еще и грипп, возможна микст-инфекция, передает РИА Новости.

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