В Подмосковье взлетели цены на аренду коттеджей в новогодние праздники

Это связано с пандемией

Цены на аренду коттеджей в Московской области в новогодние праздники выросли на 30-40%.

Спрос на аренду домов на новогодние праздники увеличился на 31% от показателей прошлого года. По большей части из-за пандемии коронавируса. Многие еще весной начали переоборудовать свои дома под сдачу.

"Расценки на коттеджи, где можно организовать себе праздничное настроение, в Московской области начинаются от 15-20 тысяч рублей в сутки и продолжаются до бесконечности", - рассказали агентству Москва в федеральном портале "Мир квартир".

Россияне ценят дома, до которых легко добраться - не больше часа от МКАД, с удобствами в доме, а оборудованные всем необходимым для развлечений: баней, мангальной зоной, бассейном, караоке и бильярдом.

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