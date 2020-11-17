Ефремов может получить "особые условия" в колонии

Правозащитник назвал место заключения актера "элитным"

Михаил Ефремов будет отбывать наказание в "элитной колонии", сообщил правозащитник Аркадий Бармин.

Актер будет находиться в колонии ИК-4 поселка Алексеевка Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Администрация разрешала спортсменам проводить футбольные матчи. Бармин предположил, что руководство колонии может пойти навстречу и Ефремову и обеспечить артисту особые условия, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет. Никто не будет рисковать, чтобы не получить по шапке", - считает правозащитник.

Сейчас Ефремов находится в белгородском СИЗО, в колонию его переведут на следующей неделе после окончания двухнедельного карантина.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

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