Попова сравнила смертность от коронавируса в России и других странах

Россия попала в первую сотню стран по уровню смертности

Россия находится на 100 месте в мире по показателям смертности от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Уровень летальности в стране составляет 1,7%.

"По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Россия занимает сегодня 62 место в мире, 100 по уровню летальности, новые случаи за последние 7 дней на 100 тысяч населения (...) цифры, конечно, достаточно большие, где-то даже пугающие, для РФ этот уровень составляет 14,5 на 100 тысяч населения за истекшие сутки", - сообщила она.

За последние сутки в России зафиксировано 22410 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 442 человека скончалось. При этом число выздоровевших пациентов составило 22055 человек, передает ТАСС.

Всего в России с момента начала пандемии зафиксировано 1 971 013 заболевших, 33 931 умерших.

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