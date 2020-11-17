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Роспотребнадзор сообщил о мутации коронавируса в Сибири

12:07
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Насколько она опасна?

Специалисты в Сибирском федеральном округе выявили частичную мутацию новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России за сутки выявили 22410 заболевших коронавирусом

"Мы видим определенные изменения в белке s, и данные замены, которые выявлены в девяти изолятах в Сибирском регионе", - объяснила глава ведомства (цитата по РИА Новости).

На сегодняшний день выявлены геномы для 1215 изолятов коронавируса, часть из них есть в международных базах данных, рассказала Попова.

Ранее в июне мутацию коронавируса обнаружили ученые из Швейцарии и Испании. Эксперты сообщили, что таких мутаций бояться не стоит, так как инфекция обычно не становится тяжелее. Это доказывает процент тяжелый пациентов весной и осенью – за полгода он практически не изменился.

UPD (12:27 мск): в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своего варианта вируса в Сибири нет, это лишь единичные варианты мутаций.

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