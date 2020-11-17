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Собянин продлил дистанционное обучение школьников до 6 декабря

11:57
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Дистанционка доказала свою эффективность

Дистанционное обучение учеников 6-11 классов московских школ продлено еще на две недели - до 6 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей.

Собянин рассказал, что в Москве продолжается рост количества случаев заражения коронавирусом. Только за прошлую неделю была выявлена 41 тысяча москвичей, заболевших COVID-19. Это в 1,5 раза больше, чем в начале октября.

"При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю. Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет – 5-6 тыс. случаев в неделю", - написал мэр на своем сайте.

Эти цифры говорят о том, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников, подчеркнул мэр.

За последние сутки в России зафиксировано 22410 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 442 человека скончалось. В Москве подтверждено еще 5274 случая коронавируса.

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