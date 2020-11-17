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Агутин попал в финал американского конкурса авторов песен и композиторов

12:52
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Сразу в двух номинациях

Леонид Агутин рассказал, что попал в финал 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition с песней Just a Rainy Day сразу в двух номинациях.
Альбом Агутина номинировали на "Грэмми"

"Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita. На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино, стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Композиция Just a Rainy Day прошла в финал сразу в двух номинациях - "Lyrics Only" и "World Music". Мы с Алексом как авторы окрестили этот фестиваль американской Песней года", - поделился музыкант новостью.

Агутин рассказал поклонникам, что 20 ноября станет известно, попали ли они в финал конкурса. По его словам, гран-при получают три артиста из любой номинации. Музыкант отметил, что в случае победы также можно получить денежный приз. "Но это я уже наглею в своих фантазиях", - добавил Агутин.

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