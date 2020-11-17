Студенты закроют зимнюю сессию дистанционно

Об этом заявили в Минобрнауки

Российские студенты закроют зимнюю сессию в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров.

"Сегодня мы ориентируем студентов на сессию в основном в дистанционном формате", - передает его слова ТАСС.

Ранее Минобрнауки опубликовало приказ о переводе подведомственных высших учебных заведений в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения до 6 февраля 2021 года.

Вузам других регионов ведомство рекомендовало организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором.

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