Российские власти отказались поддерживать артистов в пандемию

Они могут продолжать работать

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские власти в настоящее время не рассматривают варианты поддержки артистов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Представитель Кремля отметил, что у артистов есть возможность работать и зарабатывать, поскольку съемки и работа театров не запрещены при условии соблюдения всех необходимых профилактических мер.

"Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается. Съемки телевизионные и киносъемки не останавливаются. Они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарный властей. Вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями. К сожалению, они неминуемы сейчас, в условиях свирепствующей пандемии. Это та ситуация, которая есть", - передает РИА Новости слова Пескова.

Ранее заслуженная артистка России Елена Воробей заявила, что в период пандемии представителям творческих профессий "приходится жить на четверть зарплаты". Юмористка призвала государство оказать поддержку артистам. "Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас", - сказала она.

Такой же позиции придерживается и народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его словам, сейчас многие звезды пребывают в нищете. "Я не говорю о наших 20-30 звездах — да, они накопили какие-то деньги, но остальные-то люди бедствуют. Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет". Музыкант напомнил, что многие артисты содержат не только себя и свои семьи, но и коллективы, которым нужно выплачивать зарплату.

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