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"Пушки молчат": Кремль назвал главные итоги соглашения по Карабаху

12:55
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Люди больше не гибнут, и это самое ценное, уверен Дмитрий Песков

В Кремле оценили первые дни после заключения перемирия в Нагорном Карабахе. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главное, что бои прекратились, и люди больше не гибнут.

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"Нужно обращаться к военным экспертам, но, прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее благодаря режиму прекращения огня в свои дома в Нагорном Карабахе начали возвращаться беженцы. Их безопасность на пути следования обеспечивают российские миротворцы и сотрудники военной полиции.

В зону конфликта продолжают перебрасывать российскую технику. Во вторник из Ульяновска в Нагорный Карабах доставили бронетранспортёры, грузовые автомобили и инженерное подразделение. Сапёры и кинологи займутся поисками взрывоопасных предметов.

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