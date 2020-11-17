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Эксперт оценила вероятность отмены антироссийских санкций при Байдене

13:38
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Вряд ли что-то изменится

Руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Виктория Журавлева считает, что госсекретарем США при Джо Байдене может стать бывший американский постпред при ООН Сьюзан Райс, а при ней отмена санкций против России крайне маловероятна.

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Эксперт напомнила, что Райс и Байден уже работали вместе, и "у них очень сложившийся тандем". При этом, в случае получения должности госсекретаря США, Райс не будет способствовать снятию санкций с России, передает РИА Новости.

"Общий вектор санкционного давления на Россию абсолютно точно сохранится и с Байденом тоже, учитывая, опять-таки, фигуру госсекретаря", - заявила Журавлева.

Что касается внешней политики Соединенных Штатов при Байдене, то эксперт не считает, что она полностью повторит вектор Барака Обамы. "Потому что четыре года Трампа были, все-таки, просто так их списать нельзя", - резюмировала Журавлева.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. На сегодняшний день большинство голосов принадлежит бывшему сенатору Джо Байдену. Предшественник Байдена и представитель Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в мошенничестве в ходе голосования и заявил о намерении оспорить результаты выборов.

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