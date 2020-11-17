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"Человек с большой буквы": Москва простилась с Арменом Джигарханяном

14:58
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Несмотря на пандемию, прощание решили провести в открытом режиме

Москва простилась с народным артистом СССР, талантливым педагогом и режиссёром Арменом Джигарханяном. Траурная церемония прошла в Московском драматическом театре, который мастер создал и которым руководил, передает "ТВ Центр".

Несмотря на пандемию, прощание решили провести в открытом режиме, чтобы последнюю дань артисту смогли отдать не только близкие родственники, но и коллеги, ученики и поклонники.

Армен Джигарханян знаком широкой публике, прежде всего, по киноролям - каждая, даже небольшая, запоминалась сразу. Его голосом - с уникальном тембром и особой  интонацией - говорят герои любимых российских мультфильмов. И всё же главным делом своей жизни великий артист считал сцену.

Армен Борисович ушёл в минувшую субботу, ему было 85 лет.

"Мы снимались вместе, в спектаклях играли. Умный, мудрый, безмерно талантливый, гениальный. Про такого можно сказать спокойно - великий актер", – сказал народный артист России Александр Пашутин.

"Он был человеком с большой буквы. Это и дало ему возможность не просто вживаться в каждую роль, а быть тем человеком, которого он изображал, это очень важно", - заявил друг Армена Джигарханяна Александр Воловик.

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Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
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