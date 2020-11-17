Исторический музей в Москве продезинфицирует от коронавируса робот

Это отечественная разработка

В Историческом музее сегодня провели дезинфекцию. На борьбу с вирусами вышел первый в России профессиональный автономный робот. Ему не страшны большие расстояния и даже движущиеся препятствия. Разработку Сколковского института увидела наш корреспондент Наталья Тарасова.

Культурная жизнь пока на паузе, все выставки закрыты, но для этого посетителя сделали исключение - по Государственному историческому музею разъезжает разработка ученых из Сколковского института. Ультрафиолетовый помощник работает быстро и самостоятельно, не оставляя шансов вирусам и микробам.

"За 25 секунд коронавирус уничтожается полностью. Мы используем дальний ультрафиолет для того, чтобы очистить помещение от вирусов, бактерий и любых других патогенов", - рассказал руководитель лаборатории робототехники дополненной и виртуальной реальности Сколтеха Дмитрий Тетерюков.

Наноустройство дотошно и методично объезжает пространство, в котором обычно встречают гостей. А вот выставочные залы пока для него закрыты - некоторым экспонатам ультрафиолет противопоказан.

Робот вполне социализирован - умеет лавировать и объезжать, все же проводить обработку рекомендуют без людей, а подойти к устройству можно только в специальных очках. Обеззараживающий комплекс может работать пять часов без остановки. При этом сам выстраивает себе маршрут и определяет фронт работы.

"Это так называемая технология SLAM - технология одновременного картографирования и локализации. Мы используем лидары - лазерные дальномеры, которые видят вокруг робота на расстоянии 10 метров, как спереди, так и сзади, также мы используем ультразвуковые датчики для определения небольших препятствий на близком расстоянии", - объясняет Тетерюков.

А еще в потенциальных возможностях агрегата - измерять температуру всем, кто проходит мимо и социальную дистанцию. К технической новинке в музее пока присматриваются.

"Речь идет о тех зонах, которые представляют собой самую большую нагрузку с точки зрения посетителей - это входная зона, общественная зона. Будут проведены анализы с поверхностей в тех зонах, где он будет работать, а потом повторный анализ после его воздействия", - говорит директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин.

Инновационная альтернатива обычной дезинфекции пока в режиме тестирования. Если эксперимент окажется удачным, в Историческом музее, возможно, появится новый робосотрудник.

Наталья Тарасова, Егор Хлябич, Марина Шишкова, "ТВ Центр".

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