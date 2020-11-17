Вестибюль станции метро "Новослободская" закрывается на ремонт

Сама станция работать продолжит

В субботу на год закроется вестибюль станции метро "Новослободская" Кольцевой линии. Его отреставрируют и заменят в нем эскалаторы, передает "ТВ Центр".

Старые машины не меняли с момента открытия станции в 1952 году. Новые эскалаторы будут тише, быстрее и вместительнее несмотря на то, что вместо действующих трех, там установят четыре.

На время ремонта сама станция работать продолжит. На "Новослободской" по-прежнему будут останавливаться поезда, а пассажиры смогут пересаживаться на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Вход и выход будет осуществляться через "Менделеевскую".

"Уже сейчас на станции мы разместили стикеры и объявления, говорящие о том, что скоро начнутся работы. На самой станции будут сотрудники наши находиться постоянно для того, чтобы пассажирам помогать и строить наиболее удобный маршрут. Напомню, что это сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена", - сказала заместитель начальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"