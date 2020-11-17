Как идет реставрация усадьбы Останкино в Москве

Удастся ли вернуть усадьбе былое великолепие?

В усадьбу Останкино вернули уникальный паркет. За два века покрытие не ремонтировали ни разу, и вот теперь его пришлось снимать, чтобы восстановить буквально каждую деталь. Реставрация во дворце графа Шереметьева продолжается, но работы впереди еще много.

Редкий случай, когда собирать паззл – вовсе не игра, а кропотливая работа. Реставратор с помощью рубанка подгоняет до миллиметра деревянные дощечки, чтобы поставить на единственно подходящее место в пакетном узоре. На то, что собрать такое небольшое полотно, уходит целый месяц.

"Со временем происходит некая деформация, и не все плашки подходят на свои места. Где-то приходится подстрагивать, где-то доклеивать реечки. И собираем уже полностью этот весь паркет", - рассказал бригадир-реставратор Олег Дрилинг.

В петербургскую мастерскую паркет доставили из московского музея-усадьбы "Останкино". И в этом тоже есть своя историческая логика. Больше 220 лет назад для своей летней резиденции граф Николай Шереметев заказывал напольное покрытие именно в городе на Неве. За два века паркет пришел в плачевное состояние. Но с помощью новых вставок из дуба, в том числе морёного, черного по цвету, березы выглядят свежими и крепкими. Кстати, для реставрации используется дерево, заготовленное еще в XIX веке.

"Всё выравнивается. После того, как готов нижний щит паркета, реставрируются клепки. Они держатся незначительно. Реставраторы снимают их на 100% и приклеивают обратно", - сказал эксперт по культурным ценностям, художник-реставратор высшей категории Александр Шибанов.

В самой усадьбе "Останкино" - тишина, реставрационное межсезонье. До весны, пока не потеплеет, работы практически не ведутся. Но посмотреть фронт предстоящих работ можно. Деревянные опоры, на которых держится красивейший второй этаж, сильно прогнили. Наверху, проходя по анфиладе, даже можно почувствовать легкую вибрацию. Идея восстановления – в максимальном сохранении всех аутентичных конструкций.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселева.

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