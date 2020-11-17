Деревья привезли из Германии

В Москве у Триумфальной арки начали высаживать молодые липы. Их привезли из Германии, сорт выбрали особый, чтобы деревья выдержали любые испытания столичного климата.

Работы проходят поздней осенью, когда деревья спят. Специалисты поднимают их с помощью манипулятора и опускают в подготовленные заранее ямы. На дне установили решётки, за которые корни должны надёжно укрепиться.

Всего у Триумфальной арки высадят 46 лип по обеим сторонам, передает "ТВ Центр".

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