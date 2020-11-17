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Появилось видео полицейской погони в Москве

15:15
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Шесть полицейских машин пытались остановить автомобиль в Задонском проезде

Настоящая погоня с мигалками и сиренами развернулась этой ночью на юге Москвы, передает "ТВ Центр". Сразу шесть полицейских машин пытались остановить автомобиль в Задонском проезде.

Зрелищное преследование не осталось без внимания москвичей. Чтобы поймать нарушителя пришлось перекрывать дороги и вызывать подкрепление. Водитель до последнего не хотел сдаваться и успел сделать больше пяти кругов. Гонщика удалось задержать. Что стало мотивом такого поведения, предстоит выяснить следователям.

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