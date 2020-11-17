Продление "дистанционки" в Москве и мутация в Сибири: последние данные о коронавирусе

Заболевших меньше не становится

В Москве дистанционное обучение для школьников с шестого по одиннадцатый классы продлено до шестого декабря. Соответствующий указ подписал мэр Сергей Собянин. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили ещё 22410 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 22055 человек. Всё больше регионов вынуждены вводить новые ограничения.

Ситуация с распространением коронавируса в стране остаётся непростой. Исходя из анализа статистики заболеваемости и мнения санитарных врачей, главы регионов самостоятельно принимают решения о смягчении, либо ужесточении ограничительных мер. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении дистанционного обучения для старшеклассников. До 6 декабря ученики с 6 по 11 классы будут учиться дома. Дети не болеют сами и не приносят инфекцию старшим членам семьи. На два месяца закрыты все московские музеи, ресторанам и кафе запрещено работать по ночам. Переведены на дистанционное обучение студенты. Эти меры профилактики позволяют держать под контролем распространение инфекции.

По всей стране ношение маски в общественных местах обязательно. Регулярная дезинфекция. Ограничена работа развлекательных заведений, самоизоляция для людей старше 65 лет, социальная дистанция. Все эти меры помогли сдержать вирус, пока нет вакцины. На международном виртуальном симпозиуме, посвященном достижениям современной науки в борьбе с коронавирусом, глава Роспотребнадзора сообщила, что по уровню заболеваемости наша страна занимает 62 место в мире. По летальности – сотое. В России проведено почти 70 миллионов тестов, разработано 7 диагностических аппаратов. Наука позволяет не только узнать врага в лицо, но и действовать на опережение. Например, благодаря постоянному мониторингу, удалось изучить генетические изменения коронавируса.

"Мы видим изменения определенные в белке s, и данные замены, которые выявлены в девяти изолятах в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями", - говорит руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Видимо, как раз такая разновидность коронавируса в Хакасии. Республика больше недели держится в лидерах по числу заболевших. 170 подтвержденных диагнозов ежедневно. Стационарные мощности давно заняты. Мобильный госпиталь Минобороны, развернутый в кратчайшие сроки в Черногорске, принял первых пациентов. Полноценная больница, несмотря на полевые условия. 200 военных специалистов заступили на дежурство.

В день в среднем 30 адресов - врачи поликлиник ходят по вызовам к больным с симптомами коронавируса. Берут мазки, назначают лечение. Пациентов много, оперативно обойти всех не получается. Помочь и довезти врача вызвались волонтеры. Пока добровольцев четверо. Но нужно явно больше. Волонтёры - главные помощники врачей по всей стране. В Вологодской области студенты медицинских колледжей и вузов приступили к работе в городских поликлиниках. На Урале добровольцы принимают звонки в колл-центрах при городских стационарах. Будущие фельдшеры и медсёстры обзванивают пациентов с коронавирусной инфекцией, проходящих лечение дома, записывают на обследования.

"Несмотря на эпидемиологическую обстановку, прием у основных узких специалистов. Продолжают работать хирурги, онкологи, гинекологи. И к этим специалистам ведется запись. Без волонтеров было бы тяжелее, это реальная помощь здравоохранению", говорит замглавного врача по амбулаторно-поликлинической службе ЦГБ №6 Светлана Филиппова.

В регионах, где это необходимо, разворачивают дополнительный коечный фонд. 200 мест для больных коронавирусом оборудуют в Оренбургской области. Еще столько же - в Самаре, на базе Медуниверситета. В Курганской области существенным подкреплением районным больницам стали военные медики.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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