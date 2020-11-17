Вакцинация препаратом "Вектор" будет бесплатной

О коммерческой продаже речь не идет

Вакцина против коронавируса производства научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" будет бесплатной.

"Ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи. То есть вся вакцина, которая будет производится, она будет бесплатна для населения", - заявил гендиректор центра Ринат Максютов.

Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" в России уже начались. Минздрав уже выдал разрешение на проведение исследований препарат на людях старше 60 лет. Кроме того, планируется также провести многоцентровое плацебо-контролируемое исследование на добровольцах старше 18 лет.

Максютов выразил надежду, что массовая вакцинация россиян начнется в первой половине 2021 года, передает ТАСС.

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