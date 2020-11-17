Анита Цой объяснила, почему не все звезды могут "ужаться" в пандемию

Артисты жалуются на нехватку денег

Певица Анита Цой заявила, что не все артисты могут "ужаться" во время пандемии коронавируса. Она признала, что бытовые траты нужно уменьшить, но при этом есть категория знаменитостей, которые не могут экономить на рабочих вопросах.

Цой отметила, что некоторые артисты тратят деньги не только на себя, но и на содержание работников, помогающих в организации шоу-программ. В числе таких звезд, по словам певицы, она сама, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Ани Лорак и другие.

"Не одна сотня человек зависит от меня. Мы ставим новое действие, задействуем тех, кто шьет костюмы, делает музыку, у меня симфонический оркестр работает, их 57 человек, осветители, те, кто делает декорации. Я согласна с Куклачевым в одном: нам надо умерить аппетиты. Но у нас разные области в одной большой схеме шоу-бизнеса. У нас огромные растраты", - сказала артистка.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в правительстве не рассматривают меры поддержки артистов.

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