ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Анита Цой объяснила, почему не все звезды могут "ужаться" в пандемию

14:42
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Артисты жалуются на нехватку денег

Певица Анита Цой заявила, что не все артисты могут "ужаться" во время пандемии коронавируса. Она признала, что бытовые траты нужно уменьшить, но при этом есть категория знаменитостей, которые не могут экономить на рабочих вопросах.
Российские власти отказались поддерживать артистов в пандемию

Цой отметила, что некоторые артисты тратят деньги не только на себя, но и на содержание работников, помогающих в организации шоу-программ. В числе таких звезд, по словам певицы, она сама, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Ани Лорак и другие.

"Не одна сотня человек зависит от меня. Мы ставим новое действие, задействуем тех, кто шьет костюмы, делает музыку, у меня симфонический оркестр работает, их 57 человек, осветители, те, кто делает декорации. Я согласна с Куклачевым в одном: нам надо умерить аппетиты. Но у нас разные области в одной большой схеме шоу-бизнеса. У нас огромные растраты", - сказала артистка.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в правительстве не рассматривают меры поддержки артистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Анита Цой
Анита Цой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.