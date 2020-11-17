Минск приостанавливает диалог с ЕС о правах человека

Ранее БДИПЧ выразило обеспокоенность массовыми задержаниями в Белоруссии

Белоруссия приостанавливает диалог с Евросоюзом о правах человека.

"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы <…> Мы приостанавливаем этот диалог", - заявил глава МИД страны Владимир Макей во время совещания с президентом Александром Лукашенко.

Кроме того, Белоруссия готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС. В случае принятия Брюсселем ограничительных мер, Минск отплатит "адекватно, но очень чувствительно", подчеркнул Макей.

Ранее бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека выразило обеспокоенность в связи с задержаниями демонстрантов и ростом числа уголовных дел в Белоруссии. БДИПЧ предложило властям свой опыт и инструменты для укрепления прав человека.

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