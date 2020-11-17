Путин назвал эффективной работу БРИКС в условиях пандемии

Большую роль в борьбе с COVID-19 сыграла система раннего предупреждения эпидемий

Страны БРИКС смогли оперативно отреагировать на вызовы, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин, открывая 12-й саммит организации. В этом году он проходит под председательством России в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Президент вышел на связь из Ново-Огарёва. Он поприветствовал лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР и отметил, что работа в этом году была эффективной, несмотря на корректировки, которые внёс коронавирус.

Члены БРИКС провели более ста совместных мероприятий и встреч. Предприняли шаги для развития стратегического партнёрства и роста экономик стран-участниц. Большую роль в борьбе с распространением инфекции сыграла система раннего предупреждения эпидемий.

"Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять конкретные меры в борьбе с пандемией. Отмечу, что Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнёрами клинических испытаний вакцины "Спутник V". А с фармкомпаниями Китая и Индии открытия на территории этих стран производства наших вакцин. Причём не только для собственных потребностей, но и для третьих стран. Думаю, что это очень важно. Вакцины российские есть, они работают, работают очень эффективно, безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство. Это не то, чтобы проблема, но это то, перед решением чего мы стоим. Тот вопрос, перед решением которого, мы стоим", - сказал Путин.

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