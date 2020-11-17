Депутат МГД Герасимов требует включить в бюджет проект "Искусство - детям"

Деньги пойдут на ремонт школ искусств и библиотек
В проект бюджета столицы на следующий год необходимо включить траты на проекты "Московские библиоцентры", а также "Искусство - детям", в рамках которой реконструируются музыкальные школы и школы искусств. Об этом заявил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.
По его словам, из-за пандемии коронавируса ситуация в экономике остается сложной. "Это означает, что нам абсолютно необходимо сохранить культурную сферу города в первую очередь", - приводит его слова АГН "Москва".
Проект "Московские библиоцентры" стартовал в 2017 году. Инициатива предполагает превращение районных библиотек в центры интеллектуального досуга.
В свою очередь проект "Искусство - детям" включает в себя обновление более 170 школ искусств и музыкальных школ города.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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