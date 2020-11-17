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Путин призвал деполитизировать борьбу с пандемией

15:29
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Президент России в режиме видеоконференции принял участие в саммите БРИКС

Проблемы, связанные с борьбой с коронавирусом, нужно деполитизировать. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе саммита БРИКС. В этом году он проходит под председательством России в режиме видеоконференции.
Путин рассказал о большом интересе в мире к российским вакцинам от коронавируса

Открывая саммит, глава государства отметил, что страны БРИКС смогли оперативно отреагировать на вызовы, связанные с COVID-19. В частности, большую роль в борьбе с распространением пандемии сыграла система раннего предупреждения эпидемий.

Владимир Путин также заявил, что Китай продемонстрировал всему миру возможность эффективной борьбы с коронавирусом. "Результат действительно существенный, ясный, понятный, это хороший пример для других", - добавил российский лидер.

По словам президента, очень важно, что страны объединения "не закрываются друг от друга при этой общей работе в борьбе с пандемией". "Мы открываем не только свои научные заведения, свои границы для специалистов, но и открыты для продвижения вакцины", - приводит РИА Новости слова Путина.

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