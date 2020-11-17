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Стало известно, как за рубежом относятся к российской вакцине от COVID-19

15:45
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Опрос был проведен специалистами из Великобритании

Британская компания YouGov провела опрос в 11 странах мира и выяснила, как люди за рубежом относятся к вакцине от коронавирусной инфекции. Оказалось, что люди положительно смотрят на создание препарата от COVID-19, а 4 из 5, знающих о российской вакцине, готовы ей привиться.

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Опрос был проведен с 9 по 19 октября в Бразилии, Вьетнаме, Египте, Индии, Индонезии, Малайзии, Мексике, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах. Всего в нем приняли участие свыше 12 тысяч человек.

"Согласно итогам опроса, 73% респондентов готовы вакцинироваться от коронавируса, при этом среди осведомленных о российской вакцине "Спутник V" число людей, которые хотели бы вакцинироваться, еще выше - четыре из пяти опрошенных. Увеличение доли участников опроса, которые хотели бы вакцинироваться, среди тех, кто осведомлен о российской вакцине, показывает высокое доверие к России как мировому производителю вакцин", - показали результаты опроса.

Авторы подчеркнули, что российская научная школа в сфере иммунологии, микробиологии, а также разработки препаратов и вакцин имеет в мире большой авторитет – страна, как производитель вакцин, чаще других стран упоминалась как вызывающая наибольшее доверие. Также исследование показало, что люди готовы вакцинироваться от коронавируса, передает РИА Новости.

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