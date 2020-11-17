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Убийца следователя Шишкиной получил 14 лет колонии

15:45
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Заказчиками преступления были хакеры

Мособлсуд приговорил Абдулазиза Абдулазизова, убийцу следователя полиции Евгении Шишкиной, к 14 годам лишения свободы.
Убийство следователя Шишкиной связали с делом "даркнета"

Абдулазизов признан виновным в убийстве организованной группой по найму и незаконном обороте оружия. По версии следствия, хакер Ярослав Сумбаев заказал убийство Шишкиной из-за мести в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступной группировки. С помощью социальных сетей он вышел на исполнителя преступления -  студента Абдулазиза Абдулазизова.

"10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась", - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Абдулазизов и его соучастник были задержаны в марте 2019 года в Санкт-Петербурге. Они полностью признали свою вину. Сумбаев, в свою очередь, задержан на территории Грузии. В настоящее время идет процедура его экстрадиции.

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