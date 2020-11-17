Страны БРИКС выделили 10 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19

Путин предложил объединению создать центр по разработке вакцин

Новый банк развития БРИКС может сыграть важную роль в нынешних условиях. В частности, 10 миллиардов долларов зарезервировано на борьбу с пандемией коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин.

"В нынешних условиях крайне востребована работа Нового банка развития. На борьбу с пандемией банком зарезервировано 10 миллиардов долларов. В целом же портфель инвестиционных проектов к настоящему времени превышает 20 миллиардов долларов", - заявил Путин на саммите БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Общий инвестиционный портфель созданного объединением банка, по словам Путина, превышает 20 миллиардов долларов. В портфеле сейчас уже 62 крупных проекта.

Российский лидер также предложил участникам саммита ускорить создание центра стран БРИКС для разработки и исследования вакцин. Путин напомнил, что инициатива южноафриканской стороны обсуждалась еще два года назад, на саммите в Йоханнесбурге, передает ТАСС.

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