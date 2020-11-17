ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страны БРИКС выделили 10 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19

15:24
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Путин предложил объединению создать центр по разработке вакцин

Новый банк развития БРИКС может сыграть важную роль в нынешних условиях. В частности, 10 миллиардов долларов зарезервировано на борьбу с пандемией коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин назвал эффективной работу БРИКС в условиях пандемии

"В нынешних условиях крайне востребована работа Нового банка развития. На борьбу с пандемией банком зарезервировано 10 миллиардов долларов. В целом же портфель инвестиционных проектов к настоящему времени превышает 20 миллиардов долларов", - заявил Путин на саммите БРИКС.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Общий инвестиционный портфель созданного объединением банка, по словам Путина, превышает 20 миллиардов долларов. В портфеле сейчас уже 62 крупных проекта.

Российский лидер также предложил участникам саммита ускорить создание центра стран БРИКС для разработки и исследования вакцин. Путин напомнил, что инициатива южноафриканской стороны обсуждалась еще два года назад, на саммите в Йоханнесбурге, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.