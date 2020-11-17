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Онколог объяснил, как избежать рака

16:01
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Соблюдение ряда простых правил позволит на 30% снизить риск онкологии

Главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов озвучил несколько правил, соблюдение которых поможет почти на треть снизить риск развития онкологии.

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Для начала врач рекомендовал отказаться от спиртных напитков и курения. Он отметил, что при злокачественных новообразованиях курение влияет на развитие 16 видов рака. Что касается алкоголя, что его чрезмерное употребление может повлиять на развитие опухолей полости рта, желудочно-кишечного тракта и гортани.

Не менее важно следить и за собственным весом, считает Нагуманов. Он посоветовал регулярно заниматься спортом и "уделять внимание адекватной физической нагрузке как минимум 30 минут в день".

Также онколог посоветовал не находиться на солнце с открытыми участками тела и соблюдать правила безопасности при контакте с вредными веществами, включая бытовую химию.

"Выполнение только этих правил снизит риск развития любого злокачественного образования на 30%", - заверил Нагуманов. Он добавил, что, в совокупности с регулярными обследованиями, обнаружить онкологию на ранних стадиях возможно в 70% случаев – это значительно повышает вероятность победы над ней, передает Татар-информ.

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