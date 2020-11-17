ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Камера запечатлела момент падения внедорожника в Москву-реку

16:13
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Водитель погиб

Момент аварии внедорожника возле Храма Христа Спасителя в центре Москвы запечатлела камера наблюдения. Видео опубликовал столичный департамент транспорта.
В Москве произошло смертельное ДТП с участием автобуса и такси

Автомобиль на скорости пробил ограждение на Пречистенской набережной и упал в реку. Водитель внедорожника погиб. Спасатели извлекли тело, машину также подняли из воды.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скоростного режима. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа экстренных служб на месте падения автомобиля в Москву-реку на Пречистенской набережной
Работа экстренных служб на месте падения автомобиля в Москву-реку на Пречистенской набережной
Работа экстренных служб на месте падения автомобиля в Москву-реку на Пречистенской набережной
Работа экстренных служб на месте падения автомобиля в Москву-реку на Пречистенской набережной
Работа экстренных служб на месте падения автомобиля в Москву-реку на Пречистенской набережной
Работа экстренных служб на месте падения автомобиля в Москву-реку на Пречистенской набережной
Работа экстренных служб на месте падения автомобиля в Москву-реку на Пречистенской набережной
Работа экстренных служб на месте падения автомобиля в Москву-реку на Пречистенской набережной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.