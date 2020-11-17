Камера запечатлела момент падения внедорожника в Москву-реку

Водитель погиб

Момент аварии внедорожника возле Храма Христа Спасителя в центре Москвы запечатлела камера наблюдения. Видео опубликовал столичный департамент транспорта.

Автомобиль на скорости пробил ограждение на Пречистенской набережной и упал в реку. Водитель внедорожника погиб. Спасатели извлекли тело, машину также подняли из воды.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скоростного режима. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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