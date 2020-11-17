Россия занимает 100-е место в мире по летальности от коронавируса

В стране проведено почти 70 миллионов тестов

В Москве продлено до 6 декабря дистанционное обучение для школьников с 6 по 11-й класс. Соответствующий указ во вторник подписал Сергей Собянин. Мэр отметил - такая мера уже помогла замедлить распространение новой коронавирусной инфекции среди учеников. В регионы с более сложной обстановкой направляются дополнительные бригады врачей. В том числе задействованы военные медики. По данным оперштаба, в России за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 22 тысячи 410, при этом из больниц выписаны 22 тысячи 55 пациентов.

За прошлую неделю коронавирус обнаружили у 41 тысячи москвичей, сообщил в своем блоге Сергей Собянин. Количество случаев заражения продолжает расти. При этом заболеваемость среди школьников последний месяц остается на одном уровне - 1,5-2 тысячи в неделю. Стабилизировалась ситуация в основной группе риска - это люди старше 65 лет.

"Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели – до 6 декабря 2020", - сообщил Собянин.

Эта мера, наряду с другими ограничениями, позволит спасти множество жизней и держать ситуацию под контролем, пока не началась массовая вакцинация. Глава Роспотребнадзора сообщила, что по уровню заболеваемости Российская Федерация занимает 62 место в мире. По летальности - сотое. В России проведено почти 70 миллионов тестов, разработано 7 диагностических аппаратов. Наука позволяет действовать на опережение. Ученым удалось изучить генетические изменения коронавируса. Новую мутацию обнаружили в Сибири.

Подобные изменения подсказали ученым, что в России распространение получили штаммы вируса, завезенные из Западной Европы. А вот следов массового завоза коронавируса напрямую из Китая не обнаружено. Это может говорить об эффективности мер, принятых в начале года на границе с КНР. Однако сейчас в Сибири ситуация сложная. В Хакасии каждый день фиксируют больше 170 случаев заражения. Стационарны заполнены. Мобильный госпиталь Минобороны, развернутый в кратчайшие сроки в Черногорске, принял первых пациентов. Это полноценная больница, несмотря на полевые условия. Аппараты ИВЛ, УЗИ, мобильный рентген и лаборатория для ПЦР-диагностики. Для лечения коронавирусных больных есть все необходимое. 200 военных врачей заступили на дежурство.

Амурская область. Врачи поликлиник приезжают к больным с симптомами коронавируса. Берут мазки, назначают лечение. Пациентов много, оперативно обойти всех не получается. Помочь и довезти медика вызвались волонтеры.

На Урале студенты медицинских колледжей и вузов принимают звонки в колл-центрах при городских стационарах, обзванивают пациентов, записывают на обследования.

В регионах, где это необходимо, разворачивают дополнительный коечный фонд. 200 мест для больных коронавирусом оборудуют в Оренбургской области. Еще столько же - в Самаре.

Виктор Прокушев, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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