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Путин сообщил о стабилизации обстановки в Карабахе

18:11
  • вторник
  • 17 ноября 2020

Там созданы условия для полноформатного урегулирования кризиса

Говоря о проблемах международной безопасности, Владимир Путин отметил высокий уровень координации действий стран БРИКС в борьбе с терроризмом, наркоторговлей, коррупцией, а также в обеспечении информационной безопасности, передает "ТВ Центр".
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В то же время ситуация во многих регионах мира остаётся сложной. В частности, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В сентябре в острую фазу перешёл конфликт в Нагорном Карабахе. Наша страна, подчеркнул президент, предприняла самые активные усилия, чтобы остановить боевые действия между двумя дружественными России государствами.

"Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причём на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - заявил Путин.

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