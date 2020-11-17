Российские звезды снизили гонорары за новогодние корпоративы

Дороже всего обойдется выступление Сергея Шнурова

Пандемия коронавируса и сопутствующие ограничения заставили российских звезд шоу-бизнеса скорректировать суммы гонораров за новогодние выступления. Тем не менее, разница не очень велика, а Сергей Шнуров продолжает лидировать в списке самых дорогих музыкантов.

Лидер команды "Ленинград" - видимо, чтобы компенсировать отсутствие концертов – решил поднять планку до 11,5 миллиона рублей за выступление. Еще 750 тысяч пригласившим Шнурова на новогодний корпоратив придется добавить за технический райдер музыканта - он выступает лишь со своей аппаратурой. Лидер "Ленинграда" согласен перед концертом сдать тест на коронавирус, но выступать в маске категорически отказывается.

Дешевле обойдется меломанам Филипп Киркоров – он берет за выступление около 6 миллионов рублей. Ольга Бузова участвует в новогодних корпоративах за 2,5 миллиона, а Моргенштерн — за 4 миллиона. Выступление бывшего солиста поп-группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова обходится в 3,5 миллиона рублей.

Для сравнения: в прошлом году группа "Ленинград" за выступление на новогоднем корпоративе получала 150 тысяч евро – это 10,6 миллиона рублей. Григорий Лепс требовал за корпоратив 100 тысяч евро, а Cветлана Лобода и Стас Михайлов — 70 тысяч евро, передает портал "Ридус".

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